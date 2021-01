Wochenrückblick #53

Wichtige Erfolgsfaktoren für Producer und Engineer – Dominic Rivinius

In dieser Episode sprechen wir mit Producer und Engineer Dominic Rivinius. Der Saarländer arbeitete im Team von Mixing-Legende Ken Lewis (Bruno Mars, Kanye West, Usher) bereits am Eminem-Track “Alfred´s Theme” vom letzten Album des US-Rappers „Music to Be Murdered By – Side B” sowie an einem Song zum Pixar-Film “Spione Undercover” die von Mark Ronson (Uptown Funk) gesungen wurde. Dominic dokumentiert uns, wie er Lewis kennenlernte, er sein Assistent wurde und wie nun die Zusammenarbeit im Team an Projekten von namhaften Künstlern aussieht. Er berichtet außerdem von seinen Erfahrungen als Einsteiger in das Berufsfeld Musikproduktion und verrät, was für ihn persönlich, seinen Werdegang und in seiner Karriere die wichtigen Erfolgsfaktoren sind und welche Rolle Lewis und sein Netzwerk in die USA dabei spielen. Viel Spaß beim Hören!

Der Video-Podcast startet am 21.01. um 11:00 Uhr!

Web: https://domrivinius.com