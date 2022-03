Filmmusik-Library für u-he Zebra 2

Whatabaudio veröffentlicht Crime Fundamentals 2

Am 23.02.2022 hat Whatabaudio CRIME FUNDAMENTALS 2 veröffentlicht: eine Sammlung von 180 Presets zum Thema Crime und Suspense für den den Software-Synthesizer Zebra 2 von u-he.

Anzeige

Crime Fundamentals 2 ist der zweite Teil der Crime Fundamentals Serie von Whatabaudio und Filmkomponist Andreas Moisa. Die Sammlung knüpft an die düstere und spannende Atmosphäre der ursprünglichen Library an und fügt neue Kategorien wie spannende Bends, cineastische Gitarren oder raue Tonal-Hits hinzu. Mit einem starken Anteil an treibenden Pulses und Tickys, aufregenden Swells und Effekten sorgt Crime Fundamentals 2 für ein nervenaufreibendes Tempo in Krimi- und Thriller-Soundtracks oder investigativen Dokumentationen.

Crime Fundamentals 2 ist inspiriert durch Serien wie Young Wallander (Matti Bye), The Sinner (Ronit Kirchman) oder Deadwind (Juri Seppä) – und durch Andreas Moisa’s Arbeit als Komponist für Deutschlands erfolgreichste Krimiserie SOKO Leipzig besonders praxiserprobt.

Kosten und Verfügbarkeit

Crime Fundamentals 2 ist ab dem 23.02.2022 im Whatabaudio Onlineshop für 29 Euro erhältlich.

Infos unter: www.whatabaudio.com