Podcast - Episode #89

Werbemusik produzieren – Technik & Workflow optimieren

In dieser Episode ist Producer Elmar Weyland zu Gast, der sich sowohl auf das Produzieren und Schreiben von Songs für Künstler als auch auf die Produktion von Werbemusik spezialisiert hat. Im Gespräch gibt Elmar uns einen Einblick in das Business Werbemusik und erklärt, wie er an Aufträge kommt, welche Rolle Agenturen und Regisseure in der Wertschöpfungskette spielen und welche Ansprüche dabei an ihn gestellt werden. Durch die Vorgaben, die oft in Form von “es soll so klingen wie …” an ihn weitergegeben werden, muss er musikalisch flexibel sein und sich schnell auf die unterschiedlichsten Genres vorbereiten können. Dabei gilt es, die entsprechenden Stilmittel herauszuarbeiten und direkt in der Auftragsproduktion umsetzen zu können. Elmar erläutert, wie er sich auf die Produktion der Werbemusik vorbereitet, wie Aufnahme- & Produktionsprozess aussehen und wie er die Technik in seinem Studio sowie seinen Workflow angepasst und optimiert hat, um schnell und effizient zu arbeiten. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes:

Eine Produktion von Elmar: