Webinar: Drums mischen im Indie-Style mit Mixing Engineer Waldemar Vogel (Max Giesinger, Rea Garvey)

Es ist immer eine Herausforderung, ein Schlagzeug richtig zu mischen und die Einzelsignale am Ende wie aus einem Guss klingen zu lassen. Der Sound muss zum entsprechenden Genre passen und zur individuellen Stimmung jeden einzelnen Songs. Die Balance zwischen den Instrumenten muss erhalten bleiben oder besser noch: es muss die Instrumente im Mix unterstützen.

In unserem Webinar am 04.07.2020 um 16 Uhr widmet sich Mixing Engineer Waldemar Vogel dem wohl mythenreichsten und gefragtesten Mixing-Thema – das Mixen von Drum-Aufnahmen. Dabei lernt ihr, wie ihr die richtige Lautstärke-Balance zwischen all den Einzelspuren der Schlagzeugaufnahme findet, wie ihr EQ und Kompression richtig einsetzt und die passende Räumlichkeit durch das Zumischen der Raum-Mikros oder durch den Einsatz eines künstlichen Reverbs erzeugt.

Distortion auf den Drums? Auch das funktioniert! Genauso, wie das Mischen mit Bussen den Workflow positiv beeinflusst und man schneller ans Ziel gelangt. Und wie erzeuge ich auf der Summe die richtige Lautstärke? Im Webinar gibt euch Waldemar Vogel anhand der Session eines Indie-Tracks die Antworten auf diese Fragen und verrät seine Tipps und Tricks! Im Webinar habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Fragen an Waldemar direkt zu stellen und euch mit ihm persönlich auszutauschen.

(Bild: Dirk Heilmann)

Wann: 04.07.2020, 16 bis 18 Uhr

Preis: 19 Euro

Tool: Zoom (Nach dem Kauf eines Tickets bekommt ihr den Zugang zum Webinar per E-Mail)

Die Teilnehmer-Zahl ist begrenzt. Also schnell zuschlagen!

Das lernt ihr:

Die richtige Lautstärke-Balance finden

EQ und Kompression richtig einsetzen

Echte und künstliche Räumlichkeit erzeugen

Das Arbeiten mit Bussen

Die richtige Lautstärke auf der Summe

Mixing Tutorial mit Waldemar Vogel

