Guitar Summit Special

Warum man nie genug Equipment haben kann!

Anzeige

Während des Guitar Summits in Mannheim gibt es jede Menge E-Gitarren, Akustik-Gitarren, Bässe, Effektpedale und viele weitere spannende Gadgets rund um das Saiteninstrument zu entdecken. Wir haben uns dabei die Frage gestellt, ob man so viel Gear eigentlich braucht? In dieser Special-Ausgabe nennen wir euch die Gründe, warum man nie genug Equipment haben kann. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

➡️ https://bit.ly/studiosofaumfrage

➡️ Studioszene: https://www.studioszene.de

➡️ Record Your Band Masterclass: https://www.guitarsummit.de/recordyourband/

➡️ Aktuelles Heft: https://www.soundandrecording.de/shop

➡️ Tonstudio-Guide: https://www.bitly.com/tonstudioguide

➡️ WhatsApp: https://bit.ly/3jFkmyh

➡️ LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY

➡️ Facebook: https://bit.ly/3fGHgR2

➡️ Instagram: https://www.instagram.com/sound.and.recording/

➡️ Spotify: http://bit.ly/referenztracks

➡️ Apple Podcasts:https://apple.co/31Jp5VV

➡️ YouTube: https://bit.ly/2QUlL5K