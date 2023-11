Vintage Park: Roland JX-8P

Optisch wirkt der silberne Synth-Bolide JX-8P mit seiner digitalen Bedienoberfläche und dem (retro-)futuristischem Design wie ein feuchter Achtzigerjahre-Traum: Kann das optische Versprechen auch klanglich eingelöst werden, und wie ist er aus heutiger Sicht einzustufen?

Es gibt ja Leute, denen geht Sicherheit über alles, sie checken die Gegebenheiten ab und sorgen für vielfache Auffanglösungen. Zu dieser Spezies zählen z. B. Piloten (zum Glück!). Wenn manche Piloten dann ihre Liebe zur Musik entdecken, können sie oft nicht von ihren Safety-Strategien ablassen. Ein Beispiel dafür ist der englische Synth-Pop/New-Wave-Musiker Gary Numan, der vor seiner Karriere (und Hits wie Cars und Down In The Park ) als Pilot gearbeitet hat. Auf seiner The-Fury-Tour von 1985 führte er fünf (!) JX-8P mit sich. Numan, der eigentlich für seinen Polymoog-Sound bekannt ist, schätzte nicht nur den Sound des Roland-Synths, er mochte auch die Ästhetik des Designs. Dem Muzines Magazine erklärte er: »Ich habe fünf JX-8Ps, weil wir bald auf Tour gehen, und ich werde zwei Keyboarder dabeihaben, die jeweils zwei JX-8Ps spielen. Einen habe ich als Ersatz, denn man weiß ja nie – obwohl mir jeder sagt, dass sie die zuverlässigsten Synthis überhaupt sind. Ich mag es einfach, wenn es auf der Bühne ästhetisch und geordnet aussieht, und vom Sound her klingt ein JX-8P m. E. einfach brillant.«