Podcast - Episode #92

Unsere Top EQ-Plug-ins zum Musik mischen

In dieser Episode stellen wir euch unsere Top EQ-Plug-ins zum Musik mischen und Sound formen vor. Dazu gehören sowohl grafische EQs, als auch parametrische, die bereits feste Frequenzbänder zur Bearbeitung vorgeben. Hier diskutieren wir auch über die Vor- & Nachteile, wenn das Auge “mitmischt”. Aber auch Simulationen bekannter Hardware-Legenden gehören zu unseren Top EQs, genauso wie intelligente Equalizer, die mit ihrer KI in bestimmten Anwendungen ein absolutes Zeitersparnis liefern. Wir treten außerdem den Vergleich der DAW-internen EQs an – Logic Pro X vs. Cubase 11 Pro! Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!

Der Audio-Podcast:

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

In dieser Online-Masterclass am 14.12.2021 zeigt euch Aljoscha Sieg von Pitchback Consulting, der einzigen Unternehmensberatung speziell für Musikproduzenten und Tonstudiobetreiber, wie ihr euren Studiobetrieb erfolgreich aufbaut.

Weitere Infos findest du hier!

Aljoscha, der selbst ein mit Gold ausgezeichneter und Echo nominierter Mixing Engineer ist, zeigt euch, wie der aktuelle Markt einzustufen ist und wie viel Geld man mit einem Tonstudio oder der Musikproduktion als Selbstständiger potenziell noch verdienen kann. Außerdem erklärt er, welche Voraussetzungen für das eigene Studio notwendig sind, um regelmäßig (internationale) Kunden bedienen zu können.

Shownotes: