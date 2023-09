Keyboarder zugebucht ...

Toontrack EZkeys 2 – Songwriting Software im Test

Anzeige

(Bild: Dirk Heilmann)

Mit EZkeys lassen sich bereits seit 2012 Songstrukturen auf der Basis von Akkorden ausarbeiten und in Form einer Keyboard-Begleitung arrangieren. Dabei eignet sich die Software als effektives Hilfsmittel für Komponisten, als Inspirationsquelle und für das Erlernen musiktheoretischer Zusammenhänge. Mit Version 2 hat Toontrack die Software nun deutlich aufgebohrt.

Anzeige

Hinter vielen Musikkompositionen stehen Akkordfolgen, die für Musiker ein gemeinsames Gerüst mit gemeinsamen Tonfundus bilden. Ob es sich dabei um eine Begleitung eines Singer/Songwriters handelt oder um das Riff eines Gitarristen, ob bewusst konstruiert oder als Ergebnis des täglichen Übens, ist letztlich egal. Genau auf diese Aufgabe ist EZkeys spezialisiert.

Die neue Version läuft standalone oder in den Plugin-Formaten VST3, AU und AAX. Der Hersteller aus dem schwedischen Umeå hat dabei das Konzept der Software neu überarbeitet. Anders als bei der Vorgängerversion erwirbt man EZkeys 2 nun mit einer Core-Library in Form eines aufwendig mikrofonierten Flügels. Das kennt man so von EZdrummer 3 und EZbass, ebenso die Bereitstellung ergänzender Erweiterungen (EKX).

Neuerungen

Unmittelbar fällt die deutlich verbesserte Bedienoberfläche mit skalierbarem Fenster ins Auge, die sich ebenfalls an EZdrummer 3 und EZbass orientiert. Und auch weitere, lang ersehnte Neuerungen kennt man von den Schwesterprodukten: einen vollwertiger Grid-Editor, erweiterte Suchfunktionen wie »Tap2Find« und den »Bandmate«, der vorhandenes Material nutzt, um automatische Begleitungen zu generieren. Deutlich verbessert wurde auch der Songtrack. Wie zuvor lassen sich hier Akkorde per Klick in die lokale Timeline einfügen und über ein Akkordrad bei Bedarf näher spezifizieren oder ändern.

Den kompletten Testbericht findest du in der Sound&Recording-Ausgabe 4/2023. Hier versandkostenfrei bestellen oder als PDF kostengünstig herunterladen.

EZkeys 2 bietet einen vollwertigen Grid-Editor. Grooves lassen sich direkt in die Timeline ziehen oder können Material dort substituieren. Passende Akkordfolgen bietet EZkeys 2 in Tabellenform an. Im Grid-Editor lässt sich mit diversen Skalen arbeiten. Aus MIDI- und Audiodatei versucht Bandmate, ein Arrangement zu erstellen. Der neue Fazioli-Flügel sorgt für exzellente Klangqualität.

Hersteller/Vertrieb: Toontrack

Internet: www.toontrack.com

Preise: Vollversion: 179,– Euro / Update: 99,– Euro

Unsere Meinung:

+++ hervorragendes Werkzeug für akkordische Komposition

++ schnelle Inspiration durch Akkordvorschläge

++ etliche Verbesserungen gegenüber Vorgängerversion

++ hohe Klangqualität

+++ erstklassiges Preis/Leistungs-Verhältnis