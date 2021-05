Beat bleibt Biieeht

Tonband-Werbung aus dem Jahr 1969 – BASF LH Hifi

Nostalgischer Fund: Während auf dem Cover der BUNTE aus dem Jahr 1969 die Helden der Apollo-11 Mission Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin und Mike Collins prangen, findet sich im Inneren eine Anzeige für ein BASF-Tonband! Das LH-HiFi!

Beat bleibt Biieeht … mit dem neuen Tonband LH HiFi der BASF.

Eine neue Tonbad-Epoche beginnt. Mit dem BASF Tonband LH HiFi. Genauer gesagt, mit der Zauberformel “LH”. L steht für low noise und bedeutet extrem rauscharm. H steht für high output und bedeutet hoch aussteuerbar. Zusammen mit der HiFi-Ausstattung sichern Ihnen diese Tonbänder Aufnahmen in begeisternder Tonqualität. Das beste BASF Tonband, das es jemals gegeben hat, holt das Letzte aus ihrem Gerät und bringt den Beat von Liverpool in Ihr Heim. Beat bleibt Beat! In Ton, Klangfarbe und Brillanz. BASF LH HiFi – das Tonband für alle, die Musik lieben …”

Wie sich die Zeiten ändern …

