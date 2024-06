Über 120€ sparen!

Studioszene Ticketing startet mit einem BANG!

Anzeige

Du bist Audio Engineer, Producer, Songwriter, Home-Recorder oder willst in das Thema Musikproduktion einsteigen? Dann musst Du zur LEaT con kommen, die vom 22. bis 24.Oktober 2024 in der Messe Hamburg stattfindet. Dort wird Dir in der Special Area Studioszene in Masterclasses, Lessons und Panels mit den absoluten Top-Produzenten und Audio Engineers gezeigt, wie Du Deine Tracks und Skills auf das nächste Level hebst.

Bis zum 20. Juni 2024 hast Du die Möglichkeit, Dir eines der 50 limitierten Studioszene Bang Tickets für 189€ exkl. MwSt. zu sichern und dabei über 120€ zu sparen. Mit dem exklusiven Ticket hast Du nicht nur die Möglichkeit, die LEaT con mit ihren Special Areas Studioszene und AVcon an allen drei Tagen zu besuchen, sondern auch Zutritt zu den hochkarätigen Studioszene Masterclasses sowie der exklusiven Networking-Party am ersten Messetag mit den Top-Speakern und den wichtigsten Personen aus der Branche. Mit dem Studioszene Bang Ticket sparst Du exakt 127€ im Vergleich zu dem regulären Preis von insgesamt 316€ für dieses Gesamtpaket.

Die Masterclass Speaker der Studioszene

Lerne von den absoluten Top-Speakern! Mit dabei sind:

Warren Huart (Aerosmith, Produce Like A Pro)

Kalli Reinhardt (Nico Santos, Lena)

Zino Mikorey (Deichkind, Nils Frahm)

Philipp Schwär (Kettcar, Tim Bendzko)

Henning Verlage (Unheilig, Sotiria)

Moritz Enders (Silbermond, Casper)

Dom Rivinius (Taylor Swift, Eminem)

Ein Event zum genießen!

Außerdem wirst Du während des Events bestens versorgt: greife beim Catering zu und genieße ein warmes Mittagessen und bediene Dich Dank der Getränke Flatrate jederzeit an den Kühlschränken. Das Studioszene Bang Ticket verspricht Dir eine intensive Zeit mit Networking, Know-how und jeder Menge Spaß! Also greif zu, die Zeit läuft!

>> Studioszene Bang Ticket sichern und über 120€ sparen <<

Für nur 189€ bekommst du Eintritt am 22., 23. und 24. Oktober und Zugang

– zur Ausstellung – mit mehr als 250 Top-Brands der Branche

– zu hochkarätigen Masterclasses mit u.a. Warren Huart (The Fray, Aerosmith), Kalli Reinhardt (Nico Santos, Lena), Moritz Enders (Silbermond, Blackout Problems) u.v.m.

– zu Lessons und Produkt-Demos auf der Gear Stage

– zur DIY-Area, wo Du Dein Studio-Gear selbst bauen kannst

– zum Studiosofa, wo sich die Branche zu Interviews trifft

– zum Programm der Special Areas LEaT con & AVcon

– zur exklusiven Networking Party am 1. Messetag

– inkl. Netzwerken mit Ausstellern und Branchenkolleg:innen

– inkl. Catering & Getränke Flatrate

