Online-Live-Stream

Studioszene Sofa Edition mit Bob Clearmountain – Rough-Mix In-the-Box erstellen

Bob Clearmountain ist einer der wegweisendsten und renommiertesten Toningenieure, Mixer und Produzenten. Er hat bereits mit Künstlern wie David Bowie, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Robbie Williams, Toto, Bon Jovi u.v.a.m. gearbeitet. Am 13.10.2020 um 19 Uhr haben wir die Möglichkeit, mit dem erfahrenen Producer in einem Live-Stream zu sprechen und ihm Fragen rund um das Thema Musikproduktion zu stellen.

Den Live-Stream findet ihr am Dienstag, 13.10.2020, um 19 Uhr auf unserem Facebook- und YouTube-Kanal.

Host: Stephan Lembke

Thema: Rough-Mix in-the-box erstellen

Powered by Apogee