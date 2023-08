Workshop

Studioszene 2023: Das richtige Speaker Placement

Anzeige

Die Aufstellung der Lautsprecher hat einen großen Einfluss auf den Sound an der Abhörposition. Insbesondere in akustisch nicht perfekten Räumen ist die Optimierung der Lautsprecher-Positionen daher ein sehr wirkungsvolles Tool zur Verbesserung der Wiedergabequalität – und sogar kostenfrei, wenn man es selbst kann. In diesem Workshop erläutert Markus Bertram von mbakustik die Vorgehensweise bei der Optimierung der Abhör-Geometrie in einer Stereo-Regie.

Anzeige

Das richtige Speaker Placement