Podcast - #169

Studioakustik verbessern – Tipps für dein Studio

Anzeige

In dieser Episode ist Akustikspezialist Markus Bertram von mbakustik zu Gast, mit dem wir bereits in Episode #74 wir über die Planung und den Bau eines Studiokomplexes in Frankfurt am Main gesprochen haben. Dieses Mal beantwortet Markus eure Fragen zur Studioakustik und erklärt dabei, wie ihr sie in eurem Studio optimieren könnt. Es geht los beim Einmessen mit dem richtigen Setup und der passenden Software, über Schallisolierung nach innen und außen und den Umgang mit Fenstern in Raum-In-Raum-Konstruktionen bis hin zur optimalen Gestaltung eines modernen Homestudios, bzw. eines Raumes. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Der Audio-Podcast:



Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

➡️ mbakustik: https://www.mbakustik.de

➡️ Studioszene: https://www.studioszene.de

➡️ Record Your Band Masterclass: https://www.guitarsummit.de/recordyourband/

➡️ Studio Live Sessions: www.soundandrecording.de/studiolivesessions

➡️ Aktuelles Heft: https://www.soundandrecording.de/shop

➡️ Tonstudio-Guide: https://www.bitly.com/tonstudioguide

➡️ WhatsApp: https://bit.ly/3jFkmyh

➡️ LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY

➡️ Facebook: https://bit.ly/3fGHgR2

➡️ Instagram: https://www.instagram.com/sound.and.recording/

➡️ Spotify: http://bit.ly/referenztracks

➡️ Apple Podcasts:https://apple.co/31Jp5VV

➡️ YouTube: https://bit.ly/2QUlL5K

Planung und Bau eines Studiokomplexes