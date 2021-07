Podcast - Wochenrückblick #74

Studioakustik – Planung & Bau eines Studiokomplexes – Markus Bertram

In dieser Episode ist Akustikspezialist Markus Bertram von mbakustik zu Gast. Mit ihm sprechen wir über die Planung und den Bau eines kürzlich fertiggestellten Studiokomplexes in Frankfurt am Main. In einer Büroimmobilie mitten im Westend entstanden dabei fünf Regieräume und eine Vocal Booth. Das Team von mbakustik war für die Planung des akustischen Ausbaus, die Realisierung der Schallschutzschalen sowie den raumakustischen Ausbau verantwortlich und hat die Inbetriebnahme des Studios begleitet. Im Gespräch dokumentiert Markus Schritt für Schritt die Entstehung des Studios, angefangen von der Herangehensweise, der Planung bis über den akustischen Ausbau und Messungen hin zur Fertigstellung. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Studioakustik – Planung & Bau eines Studiokomplexes – Markus Bertram

Dir gefällt das Video? Dann folge uns auf Facebook und YouTube!

Der Audio-Podcast:

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

Weitere Themen:

Sonible smart:EQ3

Bildersuche in der iCloud

Neumann KH 750 AES67 Subwoofer

Behringer STUDIO L: Monitor-Controller mit Interface

Elgato FaceCam: Neue Videostreaming-Kamera

Shownotes:

Website mbakustik: https://www.mbakustik.de

Aktuelles Heft: www.soundandrecording.de/shop

Referenztracks: https://spoti.fi/3fq4ldV

LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY

Akustik im Homestudio optimieren!