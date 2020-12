Das Jubiläum!

Steinberg-Produktspezialist – Sebastian Mönch – Schnittstelle: User & Produktentwicklung – Wochenrückblick #50

Für die Jubiläums-Ausgabe haben wir uns überlegt, statt einem Audio-Anwender mal einen Mitarbeiter einer Audio-Brand einzuladen, um mit ihm über die Schnittstelle zwischen Usern und der Produktentwicklung zu sprechen. Zu Gast ist Sebastian Mönch, Senior Product Specialist International bei Steinberg, der dort für Cubase und Nuendo verantwortlich ist. Wir sprechen mit Sebastian darüber, wie User-Wünsche an die Entwicklung weitergegeben werden, welche Möglichkeiten es gibt, Feedback zu geben, und wie danach der Entwicklungsprozess aussieht. Außerdem sprechen wir mit ihm über die neuen Features in Cubase 11 und fragen ihn, welche Tools er sich für die Zukunft wünscht. Und vielleicht verrät er uns ja, was es zu erwarten gibt. Viel Spaß beim Hören!

Sebastian ist auch bei der Studioszene mit einem Beitrag zum Thema “Sampling und Remixing und Cubase Pro 11”

Schnittstelle: User & Produktentwicklung – Sebastian Mönch – Wochenrückblick #50

