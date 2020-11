Steinberg hat Cubase 11 im Regal

Steinberg hat jüngst ihre neuste Cubase-Version angekündigt. Cubase – eine der erfolgreichsten DAWs überhaupt und in Deutschland sowieso – geht damit in die 11 Auflage und wird wie gewohnt in drei Varianten angeboten: Pro, Artist und Elements.

Jede einzelne Version basiert dabei auf denselben Kerntechnologien und speziell maßgeschneiderten Tools, welche sämtliche Anforderungen an eine individuelle Musikproduktion erfüllen. Nicht ohne Grund ist Cubase sowohl für sein umfassendes Feature-Set, seine leistungsfähigen Werkzeuge als auch seine unvergleichliche Klangqualität bekannt. Seit 1989 bereichert Cubase die Branche mit fortschrittlichen Technologien und einer mittlerweile auf dreißig Jahren Erfahrung aufbauenden Expertise. Mit Cubase 11 erfolgt nun der nächste Schritt der DAW-Entwicklung.

Mit Version 11 wird die Softwarelösung nicht nur durch eine Unzahl an Workflow- und Performance-Optimierungen erweitert, sondern im gleichen Zuge auch ihre beiden abgespeckten Varianten Artist und Elements nachhaltig aufgewertet. Die Artist-Version profitiert ab sofort gleichsam von VariAudio 3, ARA-2-Support sowie einer unbegrenzten Anzahl an Audio-, MIDI- und Instrument-Tracks, während die Elements-Variante Sidechain-Unterstützung hinzugewinnt.

Exklusiv in Cubase Pro

Die Anfertigung von Stems wird durch Cubase Pro 11 jetzt deutlich vereinfacht. Export-Prozesse lassen sich in nur einem Schritt in die Warteschlange schicken und exportieren. Neben der Export-Auswahl, welche nun auf einfache Weise mit der im Projekt getroffenen Auswahl abgeglichen wird, ist eine Kontrolle über den gesamten Signalweg inklusive Channel-Inserts, Effektgruppen-Sends und Master-Bus-Effekte innerhalb von Cubase nun ebenfalls Realität geworden.

Ein weiterer Fokus der Pro-Edition liegt auf der fensterübergreifenden Synchronisation einzelner Parameter und Einstellungen. Mit der im Key-Editor verfügbaren Global-Tracks-Funktion lassen sich jetzt Tempo-Änderungen oder gesetzte Marker synchron bequem synchronisieren, ohne auch nur ein einziges Mal den Editor zu verlassen.

Das Frequency-EQ-Plug-in wurde ebenfalls umfassend aktualisiert und bietet ab sofort verschiedene Optionen der dynamischen Ansprache: Im dynamischen Modus folgen die Filter-Nodes dem Eingangssignal für jedes der acht Bänder, während die neu eingeführte multiple Sidechain-Funktion es erlaubt den Frequenzrahmen jedes einzelnen Bandes einer individuellen Sidechain zuzuweisen.

Auch der Score Editor erhält einige neue Erweiterungen. So gelangt man über das Menü Eigenschaften nun umgehend zu den Anpassungs-Optionen und Notations-Einstellungen; zusätzlich lassen sich Noten per Note-Editing-Overlay-Funktion ab sofort auf die gleiche bequeme Art wie im Key Editor bearbeiten. Über die neue native Unterstützung des SMuFL-Fontformats stehen innerhalb des Score Editor jetzt erstmalig auch die Font-Sätze Bravura und Petaluma aus Dorico für Cubase-Nutzer zur Verfügung.

Zu den weiteren Ergänzungen in Cubase Pro 11 gehört eine Eucon-Integration zur Unterstützung der aktuellsten Konsolen aus dem Hause Avid, das Remote-Recording-Plugin VST Connect SE 5 inklusive skalierbarem und HiDPI-kompatiblem Benutzerinterface sowie die Unterstützung von 5.1 Surround-Sound für den integrierten MultiTap Delay Signalprozessor. Außergewöhnliche Erweiterungen für Pro und Artist Sowohl Cubase Pro als auch Cubase Artist erhalten mit SuperVision über ein komplett anpassbares Multimeter inklusive Audio-Analyzer, welches bis zu 9 Modulslots für Level, Spektralanzeige, Phase und Wellenformanalyse bereitstellt.

Alle neue Features