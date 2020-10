Corona-Update

SoundTrack_Cologne 17: Konferenz leider ausschließlich online!

Aufgrund der kurzfristig verschärften Corona-Schutzmaßnahmen des Landes NRW und der Stadt Köln, die bereits ab Mittwoch, den 14. Oktober, in Kraft treten, sehen sich die Veranstalter der SoundTrack_Cologne gezwungen, die Konferenz nun ausschließlich im digitalen Raum stattfinden zu lassen.

Das Programm wird vollständig via Zoom veranstaltet und für Akkreditierte virtuell zugänglich sein. Der Zeitplan der einzelnen Veranstaltungen bleibt so bestehen, wie er in der letzten Version des Programmes festgehalten ist.

Die Opening Night am Mittwoch, 14. Oktober, wird nicht stattfinden. SoundTrack_Cologne 17 startet offiziell am Donnerstag, 15. Oktober, um 10 Uhr mit einer kurzen Begrüßung per Zoom.

Es wird keine Veranstaltung vor Ort stattfinden!

Die Akkreditierungen bleiben gültig und gelten als Zugang für unsere Zoom-Veranstaltung. Zusätzlich gibt es die Option, die Veranstaltung zu streamen. Dies ermöglicht allerdings keine Interaktion mit anderen Teilnehmenden oder Speakern, wie es für Akkreditierte möglich ist.

Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, schnellstmöglich einen genauen Plan bereitzustellen. Genaue Informationen zum Ablauf der digitalen Veranstaltungen sowie die Zugangslinks werden allerdings nicht vor dem frühen Nachmittag des 15.10. bekannt werden.

Das SoundTrack_Cologne Filmprogramm SEE THE SOUND wird, unter Einhaltung der Schutzmaßen, wie geplant in den Kinos, aber mit noch weiter verminderten Besucherzahlen stattfinden. Einzig die Veranstaltungen im Filmclub 813 in der BRÜCKE fallen aus. Die Q&As mit Filmschaffenden finden weiterhin wie geplant im Kino statt.

Wir haben in der vorletzten Woche mit der SoundTrack_Zurich gezeigt, dass eine sichere und erfolgreiche Durchführung von Veranstaltungen auch unter Corona-Bedingungen möglich ist. Umso mehr bedauert das Team der SoundTrack_Cologen, dass uns als Filmmusikszene nun die Möglichkeit genommen wird, dass sich auch in Köln Menschen persönlich treffen können.

www.soundtrackcologne.de/