Sound&Recording 2/22 – Jetzt erhältlich

Lesen und leben abseits des Bildschirms und Videokonferenzen! Mit der neuen Sound&Recording gönnt ihr euch eine Pause vom “In die Kiste starren” und entschleunigt im Alltagswahn. Hier die Themen der Sound&Recording-Ausgabe 02/22, die ihr euch versandkostenfrei direkt nach Hause liefern lassen könnt!

AUSSERIRDISCH

ICON PRO AUDIO COCOON & MARTIAN – GROSSMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFONE

Gibt es außerirdisches Leben, und wenn ja, wie mögen ihre Mikrofone aussehen? Dieser Fragestellung hat sich das Unternehmen iCon Pro Audio aus Hongkong angenommen. In Kooperation mit Spezialisten aus Lettland entstanden erste spekulative Designs, die wir im Folgenden unter die Lupe nehmen möchten.

MODERAT – MORE D4TA

GROSSES KINO – DUNKLE FARBEN

Nach sechs langen Jahren melden sich die Superstars der deutschen Electronica-Szene mit einem neuen Album zurück. Passen fragiles Singer-/Songwriting, frickelige IDM-Elektronik und brachiale Dancefloor-Dampfwalze noch immer so perfekt zueinander?

VERMÄCHTNIS

RUPERT NEVE DESIGNS 5254 DIODE BRIDGE COMPRESSOR

Charaktervolle Kompression gehört zu den Domänen, für die man immer noch analoge Hardware bevorzugt. Ein Klassiker ist der Neve 2254 Diodenbrücken-Kompressor der frühen 1970er, den zahlreiche Firmen nachbauen, da er im Original kaum mehr aufzutreiben ist. Nun gibt es einen Nachfolger vom Großmeister himself, den Rupert Neve Designs

5254 – mit zahlreichen Verbesserungen.

FILTER-TURBO

STUDIO ELECTRONICS SE-3X – ANALOGER RACK-SYNTHESIZER

Neidlos sollte man anerkennen, dass Robert Moog 1970 mit dem Minimoog eine bis heute gültige Musterschablone für monofone analoge Synthesizer erschaffen hat. Auch der hier vorgestellte SE-3X trägt diese Gene in sich, hat aber als speicherbares 19″-Gerät bereits selbst ein lange Historie, auf die er zurückblicken kann.

DER DIGITALE KLASSIKER

VINTAGE PARK: YAMAHA DX7

Fast jeder bekannte Act hat ihn in den Achtzigerjahren gespielt, er wurde geliebt und gehasst und gilt bis heute als Klangwunder und Parameterlabyrinth: der DX7 von Yamaha. Was ist dran am revolutionären FM-Boliden, und ist er für den heutigen Anwender noch interessant?

Magazin

Editorial

Crosstalk – Kolumne von Hans-Martin Buff

Facts & Storys

Online Storys

Influencer – Kolumne von Peter Walsh

Vorschau

Story

Moderat – More D4TA

Studio Live Sessions – Producing-Workshop in Südfrankreich

Das Hofa Diploma– Ein Weg in die Tontechnik

Recording ohne Grenzen – Playing For Change

Iconic Pop Songs – Fleetwood Mac: Go Your Own Way

Monolink – Fusion aus DJ, Musiker & Produzent

Testberichte

iCon Pro Audio Cocoon & Martian – Großmembran-Kondensatormikrofone

Rupert Neve Designs 5254 – Diode Bridge Compressor

Neumann NDH 30 – Studiokopfhörer

O.S Acoustics DBS8 – 2-Wege-Studiomonitor

SPL Phonitor One – Kopfhörerverstärker

Steinberg Cubase 12 – Software-Sequenzer

Studio Electronics SE-3X – Analog-Synthesizer

Neuzeit Instruments Quasar – Binaurales Eurorack-Modul

GEWA DP 345 – Homepiano

Aodyo Anyma Phi – Desktop Synthesizer

Praxis

Mixing-Tutorial – Mix-Vorbereitung

Sounddesign – Ikonischer Synth-Bass-Sound

Kult

Vintage Park: Yamaha DX7 – Digitaler Klassiker

Die Ausgabe kannst du hier versandkostenfrei bestellen oder als PDF kostengünstig herunterladen.