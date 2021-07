Podcast - Wochenrückblick #73

Sounddesign: Cineastische Klänge mit Granularsynthese erzeugen – Frank Elting

In dieser Episode ist der Entwickler von Kontakt-Instrumenten Frank Elting zu Gast. Der erfahrene Sounddesigner hat bereits an einigen Software-Entwicklungen von Native Instruments wie beispielsweise dem FM8, Absynth 4 und Massive mitgearbeitet. Die beiden Sounddesign-Tools Straylight und Pharlight hat er sogar komplett in Eigenregie produziert. Mit ihm sprechen wir über die Entwicklung von Kontakt-Instrumenten, das Sounddesign für Film und Musik sowie die Erzeugung von cineastischen Klanglandschaften, wie sie Straylight und Pharlight bieten. Viel Spaß beim Hören!

Sounddesign: Cineastische Klänge erzeugen – Frank Elting

Der Audio-Podcast:

