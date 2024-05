Veranstaltungen rund um die Superbooth

Sooperweek vom 14. – 19. Mai

Sehr kurzfristig wurden Informationen zur Sooperweek bekannt gegeben. Das Rahmenprogramm, dass zu jeder Superbooth gehört, ist offenbar so umfangreich geworden, dass man sich entschied, es auf die gesamte Woche auszudehnen. Es geht schon heute los.

Die Synthesizer/Modular-Messe Superbooth findet diese Woche von Donnerstag bis Samstag (16. bis 18. Mai) auf dem Gelände des FEZ-Berlin statt. Da hierfür ein internationale Publikum anreist, wird es auch ein Begleitprogramm mit diversen Nebenveranstaltungen geben.

14. Mai

Die Sooperweek beginnt am heutigem Dienstag um 19:00 Uhr mit einem Workshop zum Buchla 200e System mit der chinesischen Künstlerin TamiX, die übrigens auch auf der Superbooth performen wird. Hier findet ihr die dazu gehörenden Infos, wenn ihr euch noch schnell entscheiden wollt.

15. Mai

Am Mittwoch veranstaltet JacqNoise eine Pre-SuperB-Party im Club “Ohm” ab 20 Uhr. Spielen werden unter anderem Blush Response, der YouTuber Cuckoo, Fess Grandiose b2b RMM und Trovarsi b2b ALX-106 aus den USA. Infos findet ihr unter diesem Link.

16. Mai

Am Donnerstag gibt es gleich drei Veranstaltungen. Im Kulturraum Zwingli Kirche e.V. findet ab 20 Uhr eine audiovisuelle Installation von Robert Seidel und Nikolai von Sallwitz statt, für alle, die nach einem aufregenden ersten Messetag erst einmal entspannen möchten. Infos findet ihr unter diesem Link.

Als intensivere Option gibt es im Berghain ab 21 Uhr die Labelnacht des “Hunger To Create”-Labels von Dasha Rush, die bereits 2019 auf der SuperBooth gespielt hat. Im Programm stehen Live-Sets von Dasha Rush, Colin Benders, Le Ciel und ein DJ Set von Quelza. Infos findet ihr unter diesem Link.

Und ab 19 Uhr findet eine Party im Kater Blau statt: die ATMOSPHÈRES Vol. 2 mit Nadia Struiwigh, SURKID und weiteren. Infos findet ihr unter diesem Link.

17. Mai

Ab 19 Uhr gibt es in dem Novilla Kunstzentrum die Flux & Pulse Veranstaltung mit Live elektronischer Musik im Stile der Berliner Schule mit den Artists Filter-Kaffee und Kontroll-Raum, die beide bereits auf der SuperBooth gespielt haben. Infos findet ihr unter diesem Link.

Am Freitag feiert auch der auf der SuperBooth24 ausstellende Berliner Entwickler Bitwig sein 10-jähriges Bestehen mit einer Party im Klunkerkranich ab 22 Uhr mit einem Live Set von Stimming und weiteren Performances. Infos findet ihr unter diesem Link.

Und es wird zudem im Void Club ab 23 Uhr eine „Hyperbooth“ Party mit Blush Response, der letztes Jahr auf der SuperBooth gespielt hat, Zardonic und weiteren geben. Infos findet ihr unter diesem Link.

18. Mai

Am Samstag veranstaltet Mykle Hansen ab 9:30 eine Fahrradtour mit Synthesizern vomTreptower Park bis zum Gelände der SuperBooth. Das Konzept nennt sich „Bleeps & Bloops Rides“ und stammt ursprünglich aus Portland. Infos findet ihr unter diesem Link.

Samstag gibt es abends als SuperBooth-Afterparty eine “From Our Minds”-Party gehostet von Richie Hawtin im Watergate mit DJ und Live Sets von den langjährigen SuperBooth-Freunden Richie Hawtin und Sunroof (Daniel Miller & Gareth Jones), sowie den Newcomern Franz Jäger, Declan James, dxrvo, machìna und Pooja B. SuperBooth Besucher werden bei dieser Party bei Vorlage eines Drei-Tages

Superbooth-Tickets einen Eintrittsgeld-Rabatt von 10 Euro (15 Euro statt 25 Euro) erhalten und können sich an der Gästelisteschlange anstellen. Infos findet ihr unter diesem Link.

19. Mai

Am letzten Tag der Sooperweek gibt es ab 16:00 Uhr eine Veranstaltung im Klunkerkranich, den DiY Kit Day x Berlin Modular Society. Es gibt dabei DiY Workshops auf denen Teilnehmer selbst Löten können sowie diverse musikalische Performances. Infos findet ihr unter diesem Link.

Zudem finden zwei „invite only“ Veranstaltungen statt: Eine Feier zum 10-jährigen Jubiläum von

Verbos Electronics und eine weitere Veranstaltung von Korg Berlin. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte die Firmen direkt.