Mit automatische Parametrisierung

Sonible bringt intelligenten True Peak Limiter auf den Markt

sonible hat seine Reihe an KI-gestützten Plug-ins um einen intelligenten True Peak Limiter erweitert. smart:limit bietet automatische Parametrisierung, umfangreiches Lautheitsmonitoring und einzigartige Tools für die Klangbearbeitung. Zusätzlich unterstützt das Plug-in Nutzer interaktiv dabei, die passende Lautheit und Dynamik für eine Veröffentlichung in unterschiedlichen Medien zu finden. smart:limit ist ein KI-gestütztes Tool, das „set-check-publish“ im Handumdrehen ermöglicht.

Anzeige

Zusammenbringen, was zusammen gehört

Bei smart:limit dreht sich alles um sorgenfreies Limiting: Das Plug-in behält die wichtigsten Signalcharakteristika im Auge und stellt sicher, dass Nutzer in Echtzeit alle relevanten Messdaten zu Lautheit und Dynamik erhalten. Eine intelligente Limiter-Logik und Genre-basierte Profile sorgen für transparentes Limiting, das die Details eines Tracks konserviert und den Mix atmen lässt.

smart:limit ist mit einem umfassendem Loudnessmonitoring ausgestattet, das Nutzer visuell da-bei unterstützt, die Anforderungen von Streaming-Diensten oder Lautheitsstandards sicher zu erreichen. Ein Qualitätscheck gibt interaktiv Tipps dazu, welche Limiter-Parameter vor einer Veröffentlichung des Tracks optimiert werden sollten. Die revolutionäre „Instant Impact Prediction” von smart:limit hebt zuverlässiges Loudnessmonitoring auf die nächste Stufe: Das Feature stellt sicher, dass Parameteränderung in Echtzeit in allen Lautheits- und Dynamikwerten widergespiegelt werden, ohne das Signal immer wieder neu analysieren zu müssen.

smart:EQ 3 – Hauptfunktionen

Automatische Limiter-Parametrisierung in Sekunden

Umfassendes Loudnessmonitoring mit allen essenziellen Informationen

Visuell angeleitete Lautheits- und Dynamikoptimierung für Streaming-Dienste, Lautheits-standards, Genres und Referenztracks

4 Klangbearbeitungstools für Feinschliff und kreative Gestaltung

„Instant Impact Prediction“ für einen effizienten Arbeitsablauf

Quality Check mit zielgerichteten Tipps zu den aktuellen Einstellungen

Distortionmonitoring und Auto-Release

www.audiowerk.eu/sonible

Preise und Verfügbarkeit:

smart:limit ist ab dem 13. Dezember 2021 für 129,00 EUR inklusive Mehrwertsteuer verfügbar. Bis einschließlich 10.01.2022 gilt ein vergünstigter Einführungspreis von 89,00 EUR. Zusätzlich wird das Plug-in für bestehende Sonible Kunden mit einem Cross-Selling Angebot für 65,00.