Songwriting – Tools und Methoden zur Steigerung der Kreativität – Gregor Schwellenbach

In der ersten Episode im Jahr 2021 sprechen wir mit Cowriter, Arrangeur und Sessionmusiker Gregor Schwellenbach, der unter anderem bereits mit Irmin Schmidt (Can), Kurt Wagner (Lambchop), Megaloh, Alligatoah, Kölsch, Maxim, The Heritage Orchestra und The London Symphony Orchestra arbeitete. Der erfahrene Pianist gibt uns einen Einblick in seine Arbeit als Arrangeur und erklärt Methoden, mit denen man die eigene Kreativität im Schreib-Prozess erhöht, und verrät, welche digitalen Hilfsmittel oder banale Hausmittel es gibt, um der eigenen Inspiration einen Anstoß zu geben. Viele Spaß beim Hören!

Songwriting – Tools und Methode zur Steigerung der Kreativität – Gregor Schwellenbach – Wochenrückblick #51

Der Live-Video-Podcast startet am Donnerstag, 07.01.2021 um 11 Uhr!

