So klingt der Planet Mars – Wochenrückblick #59

Am 18. Februar ist der Rover der NASA “Perseverance”, der am 30. Juli 2020 zu einer siebenmonatigen Reise zum Mars gestartet ist, wie geplant gelandet. Um Klangeindrücke der Atmosphäre auf dem Roten Planeten zu erhalten, wurde zum ersten Mal ein Rover mit Audiotechnik und Mikrofonen ausgestattet, die unter anderem vom Hersteller DPA stammen. Die Technik basiert auf dem MMA-A Digital Audio Interface, dessen Aufgabe darin besteht, das Audio in höchster Qualität zu digitalisieren und über eine USB-Verbindung an einen Computer im Rover zu senden. Die Mikrofone haben bereits während der Reise des Rovers durch den interplanetaren Raum Sounds aufgenommen. Und am 21. Februar sendete der Rover zum ersten Mal Audiospuren, die auf der Marsoberfläche entstanden sind und auf denen ein marsianischer Wind zu hören ist. In dieser Episode spielen wir euch die Sounds vor und sprechen über diese spektakulären Aufnahmen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode!

Der Video-Podcast

Themen und Sprungmarken:

– So klingt der Mars (00:02:36)

– Gear Corner – News der Woche (00:35:48) Black Lion Audio Revolution 2×2 – Music Tribe & Aston Microphones – VST3 Plug-ins auf der Grafikkarte berechnen – Keys And Frequencies

– Aufreger der Woche (00:48:26)

– Workflow der Woche (00:51:58) – Stream Deck – Leapwing Audio Al Schmitt – DuckDuckGo

Der Audio-Podcast

Shownotes

Interplanetarische Klanglandschaft

Marsianischer Wind

Sounds einer vergangenen Mission aus dem Jahr 2018, die mit einem Luftdrucksensor und einem Seismometer entstanden sind!