SIB Systems – Drum-Mikrofone abseits des Mainstreams

Wir begrüßen Schlagzeuger und Mikrofon-Entwickler Sibi Siebert auf unserem Studiosofa. Sibi ist Vertriebsleiter bei Sky Music Distribution, worüber auch die von ihm mitentwickelten Mikrofone von SIB Systems vertrieben werden. Die Mikrofone Rocket-One, -Tow und -Three sind eigentlich für die Aufnahme von Drums gedacht, können aber auch für Gitarren durchaus zweckentfremdet werden. Wir sprechen mit Sibi über die Entwicklung der Mikrofone, über Mikrofondesign, und er erklärt uns, was das Besondere an seinen Mikrofonen ist und welche Raketentechnik darin steckt. Viel Spaß beim Hören!

Test: SIB Systems Rocket II

Unsere Kollegen von Gitarre&Bass haben das Rocket II getestet und einen Klangvergleich mit einem Shure Unidyne III SM57 made in USA und einem alten Shure 545SD7 erstellt. Den kompletten Test findest du hier!