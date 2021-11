Hebe deinen Drum-Mix auf's nächste Level

Schlagzeug richtig mischen – Online-Masterclass

In unserer Online-Masterclass am 16.11.2021 zeigt euch Engineer Waldemar Vogel, mit welchen Kniffen und Tools er eine Drum-Aufnahme im Mix auf ein professionelles Level hebt. Ihr seid mit eurem Schlagzeug-Sound mehr oder weniger zufrieden und noch auf der Suche nach der Brillanz, dem nötigen Punch und mehr Ordnung im Frequenzspektrum?

Waldemar Vogel ist ein etablierter Mixing-Engineer und absoluter Profi, der täglich an hochkarätigen Produktionen und Mixen namhafter Künstler wie u.a. Max Giesinger, Rae Garvey oder Chilly Gonzales arbeitet. In unserer ganztägigen Online-Masterclass zeigt euch Waldemar die Tricks, mit denen ihr euren Drumsound auf die nächste Ebene bringt!

In der Masterclass lernt ihr, wie ihr die Lautstärke-Verhältnisse von Kick, Snare, Hi-Hat und Co. auf ein ausgewogenes Level bringt und die wichtige Balance der einzelnen Elementen zueinander – vor allem zwischen Kick und Snare – findet. Ihr lernt auch, wie und mit welchen Tools man den Drum-Bus bearbeitet, um den gewissen Glue zu erzeugen und die Drums als ein Instrument zusammenschweißt. Waldemar demonstriert euch auch, in welchen Frequenzbereichen sich die entsprechenden Drum-Spuren im Mix bewegen, wie man Equalizer und Kompressor gezielt und richtig einsetzt und wie man mit Raumsignalen und zusätzlichen Reverbs arbeitet, um den Mix homogen zu halten. Auch Parallel-Kompression sowie der Umgang mit Sättigung und Distortion spielen eine große Rolle, um eine gewisse Klangfarbe zu erzeugen.

In insgesamt drei Sessions, die über den Tag verteilt stattfinden, wird euch Waldemar anhand einer Rock-Produktion in einem Live-Stream dokumentieren, wie er Drums mischt und finalisiert. Die Spuren der Produktion, die Waldemar verwendet, werden euch zur Verfügung gestellt, damit ihr den gezeigten Workflow parallel oder in von uns extra zeitlich dafür eingeplanten Hands-On-Parts anwenden und umsetzen könnt. Natürlich müsst ihr dafür nicht die selben Spuren nutzen, sondern könnt den Workflow auch in einer Produktion von euch anwenden und mit Waldemars Tricks aufwerten! Während des Workshops könnt ihr natürlich auch über einen Chat Fragen an Waldemar stellen, die er innerhalb der Masterclass beantwortet.

Während den bereits angesprochenen Praxis-Teilen, in denen ihr Zeit habt, das gerade Gelernte anzuwenden, steht euch Waldemar über die Plattform Wonder persönlich zur Verfügung, beantwortet gerne eure Fragen und kann in euren Mix reinhören, wenn ihr mal nicht weiterkommt. Um Waldemar oder auch den anderen Teilnehmern etwas vorspielen zu können, benötigt ihr das kostenlose Plug-in Sonobus, was ihr euch im Vorfeld beschaffen und einrichten müsst.

Das lernt ihr:

Die Lautstärke der einzelnen Elemente wie Kick, Snare, Hi-Hat und Co. in die richtige Balance zueinander bringen

Drum-Bus-Bearbeitung für den Klang aus einem Guss

Klangbearbeitung: Equalizer und Kompressor gezielt und richtig einsetzen

Die Platzierung der Drums im Frequenzspektrum

Parallel-Kompression einsetzen

Raum-Signale und Reverbs einbinden

Umgang mit Sättigung und Distortion für die richtige Klangfarbe

Das Besondere an diesem Format ist, dass ihr das Know-how aus langjähriger Mixing-Erfahrung auf professioneller Ebene direkt 1 zu 1 anhand einer eurer Produktionen anwenden könnt und Waldemar euch gleichzeitig für Fragen und Feedback persönlich zur Verfügung steht! Und ihr geht am Ende des Tages mit etwas selbst Produziertem unterm Arm virtuell nach Hause, habt nicht nur den ganzen Tag auf den Bildschirm gestarrt, sondern ihr wart auch noch kreativ und produktiv!

Ablauf:

11:00 – 12:00 Uhr – Leveling & Drum-Bus-Bearbeitung

12:00 – 13:00 Uhr – Hands-On

13:00 – 14:00 Uhr – Sound der einzelnen Elemente

14:00 – 15:00 Uhr – Hands-On

15:00 – 15:30 Uhr – Mittagspause

15:30 – 16:30 Uhr – Parallel-Kompression & Klangfarbe

16:30 – 17:30 Uhr – Hands-On

17:30 – 18:30 Uhr – Feedback-Runde

18:30 Uhr – Ende

Infos: