Quested S8R: 2-Wege-Monitor im Test

(Bild: Dirk Heilmann)

Quested ist eine der wenigen traditionsreichen Marken, die ungebrochen schon seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem Markt der professionellen Studiomonitore präsent sind. Das 1985 von Roger Quested geründete Unternehmen »Quested Monitor Systems« begann zunächst vor allem mit der Entwicklung großer Monitore und erweiterte dann entsprechend dem Bedarf der Kunden das Portfolio auf alle Größenklassen.

Bis heute setzt man bei Quested auf eine bewährte Kombination aus hochwertigen Treibern mit klassischer Elektronik, was bedeutet analoge Filter, Class-AB-Endstufen und Netzteile mit Ringkerntrafos. DSP-Systeme oder eine zugehörige Software für Filtereinstellungen und Einmessung sucht man bei Quested jedoch vergebens. Warum ist das so, mag man sich fragen. Ist es Verweigerung moderner Technik oder übertriebenes Traditionsbewusstsein? Beides vermutlich eher nicht, sondern die Konzentration auf das Wesentliche, dass ein Monitorlautsprecher ein neutrales Wiedergabewerkzeug ist und sowohl tonal wie auch dynamisch das wiedergibt, was man hineinschickt.

Die besten Voraussetzungen dafür sind an allererster Stelle gute Treiber, kräftige Endstufen sowie eine dazu passende Abstimmung des Gehäuses und der Filter. Darüber hinaus könnte man dann noch versuchen, mithilfe digitaler Filter an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr herauszuholen. Aus einem schlechten Lautsprecher einen guten zu machen, wird damit aber nicht gelingen.

Bei Quested verzichtet man daher konsequent darauf und konzentriert sich auf die reine Lehre des Lautsprecherbaus. Der vollständig analoge Signalweg wird daher nicht nur die Anhänger analoger Studiotechnik erfreuen, sondern auch Skeptiker allzu perfektionistisch korrigierter Lautsprecher überzeugen können. Manch einer spricht in diesem Zusammenhang auch von »Laborkosmetik«. Hinzu kommen bei Quested der insgesamt hohe Qualitätsstandard und die äußerst solide gebauten Gehäuse, die so ein in sich stimmiges Gesamtbild ergeben.

Das zum Test gestellte Modell entstammt der kleinen Serie von Quested, der S-Serie, die aus drei Nahfeldmonitoren mit 6″-, 7″- oder 8″-Tieftönern und einem 10″-Subwoofer besteht. Der 8″-Monitor S8R wurde jetzt in einer Sonder-Edition »Rosewood« herausgebracht und unterscheidet sich vor allem äußerlich durch das edle Finish mit Palisanderfurnier und einer im dezenten dunkelblau gehaltenen Frontbespannung.

Aus dem Messlabor …

… unter reflexionsfreien Bedingungen stammen die folgenden Messungen zum Frequenzgang, zum Abstrahlverhalten und zu den Verzerrungswerten. Der Klasse-1-Messraum erlaubt Messentfernung bis zu 8 m und bietet Freifeldbedingungen ab 100 Hz aufwärts. Alle Messungen mit Ausnahme der Störpegelmessung erfolgen mit einem G.R.A.S. 1/4″ 46BF-Messmikrofon bei 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung mit dem WinMF Audio-Messsystem. Messungen unterhalb von 100 Hz erfolgen als kombinierte Nahfeld-Fernfeldmessungen. Für die Störpegelmessung wird ein G.R.A.S. 1/2″ 40AF-Messmikrofon mit hoher Sensitivity und geringem Eigenrauschen eingesetzt.

01 Frequenzgang auf Achse gemessen in 4 m

Entfernung.

Die untere und obere Eckfrequenz

(–6 dB) liegen bei 34 Hz und 22,1 kHz. Unten im

Bild die HF- und LF-Filterkurven zur Ortsanpassung 02 Phasengang der S8R mit 2 x 540° Phasendrehung.

Das kleine Bild zeigt die Sprungantwort.

Die blaue Kurve entspricht dem rechnerisch

ermittelten

minimalphasigen Anteil der Filter. 03 Spektrogramm der S8R mit einigen schmalen

Resonanzen 04 Maximalpegel bezogen auf 1 m Entfernung

bei höchstens 3 % Verzerrungen (rote Kurve) und

bei höchstens 10 % Verzerrung (blaue Kurve) für

den Tieftonbereich bis 400 Hz. 05 Powercompression, gemessen mit einem

Multitonsignal

mit EIA-426B Spektrum, beginnend

bei einem Mittelungspegel Leq von 92 dB.

Basierend auf dieser Referenzmessung wurde

der Eingangspegel zunächst in 2-dB- und dann

in 1-dB-Schritten bis auf +12 dB gesteigert, wo die

Compression durch den Limiter den 2-dB-Grenzwert

(rote Kurve) erreicht. Die Grafik aus Abb.06

wurde aus dieser Messung abgeleitet. 06 Messung der Gesamtverzerrungen (Harmonische

und Intermodulation) mit einem Multitonsignal

mit EIA-426B-Spektrum und 12 dB Crestfaktor

für maximal 2 dB Powercompression oder

maximal –20 dB Verzerrungen. Auf 1 m im Freifeld

bezogen wird dabei ein Pegel von 102,5 dB als Leq

und von 15 dB als Lpk erreicht. 07 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung;

der Pegel ist beim Übergang von

Gelb auf Hellgrün um 6 dB gegenüber der Mittelachse abgefallen. Der mittlere Öffnungswinkel liegt bei ca. 120°. 08 Vertikales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung; der mittlere Öffnungswinkel liegt bei ca. 120°. 09 Spinorama-Grafik der S8R. Die obere rote Kurve zeigt den schon bekannten Frequenzgang auf Achse, die

blaue Kurve den gemittelten Verlauf im typischen Winkelbereich der Hörposition, die grüne Kurve den gemittelten

Verlauf im Winkelbereich der frühen Reflexionen und die rosa Kurve den über die gesamte Hüllfläche des Lautsprechers

gemittelten Verlauf.

Profil Quested S8R – Rosewood Edition

Frequenzbereich: 34 Hz – 22 kHz (–6 dB)

Welligkeit: 7,9 dB (100 Hz – 10 kHz)

hor. Öffnungswinkel: 120 Grad (–6 dB Iso 1 kHz – 10 kHz)

ver. Öffnungswinkel: 120 Grad (–6 dB Iso 1 kHz – 10 kHz)

max. Nutzlautstärke: 107 dB (3 % THD 100 Hz – 10 kHz)

Basstauglichkeit: 106 dB (10 % THD 50 – 100 Hz)

Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit EIA-426B Signal bei Vollaussteuerung: 102,5 dB Leq und 115 dB Lpk

Paarabweichungen: 0,44 dB (Maxwert 100 Hz – 10 kHz)

Störpegel (A-bew.): 19,4 dBA (10 cm)

Maße/Gewicht: 300 × 428 × 334 mm (B×H×T) / 17,6 kg

Hersteller/Vertrieb: Quested Monitoring Systems Ltd / Hyperactive Audiotechnik GmbH

UvP/Straßenpreis pro Paar: 4.380,– Euro

Internet: www.quested.com

Unsere Meinung

++ Messwerte

+++ Klangqualität

++ Einsatzmöglichkeiten

+++ Verarbeitung und Wertigkeit

++ Preis/Leistungs-Verhältnis