Abgerechnet!

Puscifer – Existential Reckoning – Drittprojekt des Tool-Sängers Maynard James Keenan

Maynard James Keenan – eigentlich eher bekannt für sein Sänger-Dasein bei Tool und A Perfect Circle – hat natürlich auch wesentliche Erfolge mit seinem dritten Pro- jekt Puscifer erlangt, das besonders bei Freunden elektronischer Klänge vielleicht sogar noch beliebter ist als Tool und APC. Warum? Es ist elektrifiziert.

Bereits 2007 hat das Trio seine erste Platte veröffentlicht. Man könnte meinen, es war damals ein kreativer Ausgleich für Maynard zu den doch eher gitarrenlastigen Bands Tool und APC – ein Abstand- Nehmen zu dem immer größer werdenden Erfolg, ein Erkunden neuer musikalischer Gefilde. Und auch zeitlich passte es – fielen die folgenden Puscifer-Produktionen doch in die (un-) gewollte und lang an- haltende Schaffenspause von Tool und APC. Viel Zeit also zum Experimentieren, Ausprobieren und Schaffen von Soundkollagen.

Aus dem einstigen Nebenprojekt (wenn es denn je eins war) ist offenbar auch für Maynard ein Liebesprojekt geworden. Denn durch die Wiedererweckung von APC mit dem Album Eat the Elephant (2018) und Tools Fear Inoculum (2019) wird Puscifer nicht etwa ins Abseits gedrängt – nein! Auch Puscifer begeisterte letztes Jahr mit dem neuen Album Existential Reckoning. Wir bekamen die Möglichkeit, mit Maynards beiden Mitstreitern Carina Round (Vocals) und Mat Mitchell (Keyboards und Produktion) zu sprechen.

Puscifer – Existential Reckoning – Das komplette Album auf YouTube