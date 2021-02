Seminarangebot

Popakademie bietet kostenfreie Online-Seminare an

(Bild: Thorsten Dirr)

Am 27. und 28. März bietet die Popakademie Baden-Württemberg Seminare im Bereich Musikbusiness und Popmusikdesign an. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Seminare kostenfrei und online angeboten.

Steffen Geldner bietet das Seminar Spotify und YouTube für Releases an, bei dem es um Selbstvermarktung im Netz geht. Er arbeitet als Dozent mit Schwerpunkt Digitales Musikmarketing. Florian Brauch referiert über das Thema Künstlermanagement. Er ist seit 20 Jahren in der Musikbranche tätig, u.a. als Dozent für Musikwirtschaft und Markenbildung. Im Bereich Popmusikdesign werden zur Vorbereitung auf den Bachelorstudiengang weitere Online-Seminare angeboten. So z.B. ein Drum-Workshop für fortgeschrittene Drummerinnen und Drummer aller Stilistiken von Prof. Udo Dahmen. Prof. Udo Dahmen ist Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg und seit über 50 Jahren als Drummer aktiv, u.a. für Sting.

Das Gitarren-Coaching von Prof. Peter Wölpl bietet ebenfalls Hilfestellung für interessierte Bewerberinnen und Bewerber. Er arbeitet als Dozent für Gitarre u.a. an der Popakademie und ist als professioneller Musiker weltweit tätig.

Im Vocal- und Songwriting-Coaching von Prof. Annette Marquard haben Teilnehmende die Möglichkeit, einen Bewerbungssong vorzustellen. Sie arbeitet als Department Chief im Bereich Singer/Songwriter an der Popakademie.

Neben den kostenfreien Seminaren bereitet der digitale Vorbereitungskurs Musiktheorie und Gehörbildung von Manuel Steinhoff Bewerberinnen und Bewerber gezielt auf die Aufnahmeprüfung an der Popakademie vor. Manuel Steinhoff ist studierter Popakademiker und seit Jahren als Bassist, Songwriter und Produzent international tätig.

Daten Seminare:

Künstlermanagement mit Florian Bruch: Samstag 27. März, 10.00-14 Uhr

Spotify & YouTube für Releases mit Steffen Geldner: Sonntag 28. März, 10.30-13.30 Uhr

Drum-Workshop mit Prof. Udo Dahmen: Samstag 27. März, 10-13 Uhr

Gitarren-Coaching mit Prof. Peter Wölpl, je 4 Teilnehmende: Samstag 27. März, 10-13 Uhr oder 14-17 Uhr Sonntag 28. März, 10-13 Uhr oder 14-17 Uhr

Vocal- und Songwriting-Coaching mit Prof. Annette Marquard, je 6 Teilnehmende Samstag, 27. März, 10-13 Uhr oder 14-17 Uhr Sonntag, 28. März, 10-13 Uhr oder 14-17 Uhr

Musiktheorie und Gehörbildung – Vorbereitungskurs Aufnahmeprüfung Popmusikdesign, Kosten 90€ Samstag 24., Sonntag 25. April, Samstag 08., Sonntag 09. Mai, jeweils 10-16 Uhr



Weitere Informationen und Anmeldung zu den einzelnen Seminaren unter:

www.popakademie.de/de/dabei-sein/seminare/