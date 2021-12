Next Generation

NI Action Strings 2 – Sound-Library im Test

Vor fast neun Jahren veröffentlichte Native Instruments die erste Version der Action Strings, was sich in Anbetracht der Halbwertzeit von Sound-Libraries mittlerweile wie eine halbe Ewigkeit anfühlt. Schaut man sich nun den Nachfolger an, dann beschleicht einen dieses Gefühl erst recht, denn es wird schnell klar, dass sich im Vergleich zum Vorgänger einiges getan hat, wovon man beispielsweise in Sachen Flexibilität damals höchstens zu träumen wagte.

Das soll nicht heißen, dass das ursprüngliche Release schlecht gewesen wäre. Im Gegenteil – das Konzept und das Handling waren damals schon recht einzigartig, auch die Phrasen überzeugten. Auch heute ist die Library noch ab und an in aktuellen Produktionen zu hören, aber viele Phrasen sind mittlerweile durch einen gewissen »Bekanntheitsgrad« leicht zu identifizieren, weil sie sich außerhalb der mitgelieferten Phrasenvaríanten eben nur rudimentär oder bei komplexeren Motiven gar nicht variieren lassen. Genau hier setzt die neue Version an, und die einzelnen Phrasen lassen sich nun durch ihre stärkere Fragmentierung viel detaillierter variieren als vorher. Wie das geht? Erstaunlich einfach und effektiv, und zwar mit dem …

Phrasen-Editor

Mit einem Klick auf den entsprechenden Reiter offenbart sich die zuvor geladene Phrase in einem Notensystem, das immer wieder unterbrochen ist. Diese Unterbrechungen markieren jeweils die Außengrenzen der einzelnen, in dieser Phrase verwendeten gesampelten Segmente, die nun ausgewählt und editiert werden können, sogenannte Module. Das heißt aber nicht, dass nicht auch kleinere Unterteilungen möglich wären. Sind in der Phrase z. B. Viertel die kleinsten verwendeten Notenwerte, so kann die Viertel auch durch vier Sechzehntel ersetzt werden oder eben durch drei und eine 16tel-Pause. Umgekehrt funktioniert das genauso – setze ich also für unsere Viertel eine Halbe ein, wird einfach die nachfolgende Viertel automatisch durch die übrig gebliebene zweite Hälfte der halben Note annektiert, damit die restlichen Noten im Notensystem der Phrase auf ihrer ursprünglichen Zählzeit bleiben.

Hersteller: Native Instruments

Download-Preis: 299,– Euro

Update von Actions Strings: 199,– Euro

Internet: www.native-instruments.com

Unsere Meinung:

+++ Flexibilität

+++ überzeugende Theme- und Modulauswahl

+++ Sound

–– kein Undo

–– Tonumfang in hohen Lagen zu gering