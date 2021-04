Neues von Steinberg

Neon Drifts für den Synthesizer Retrologue 2

Steinberg veröffentlicht ein brandneues Synthwave-Expansion-Pack inklusive warmen Retrosounds für den beliebten virtuell-analogen Synthesizer Retrologue 2.

In Kooperation mit dvCompTools hat Steinberg ein einzigartiges Set aus 150 Presets für Retrologue 2 kreiert. Neon Drifts bereichert moderne Musikproduktionen um einen unverkennbaren 80er-Jahre-Touch und erweitert die Retrologue-Library um weitere analoge Sounds, perlende Arpeggios und Pads.

„Retrologue 2 ist ein wahres Energiepaket von einem Synthesizer und Neon Drifts ist in der Lage diese Energie in die Kreation von Vintage-Sounds mit modernem Anstrich zu stecken. Nutzer von Retrologue 2, welche sich nach dem 80er-Vibe in aktuellen Musikproduktionen sehnen, werden es kaum erwarten können ihr Soundportfolio mit Neon Drifts aufzuwerten“, kommentiert Senior Marketing Manager Florian Haack.

Features

150 Synthwave-Presets für Retrologue

Retro-Sounds mit modernem Touch

Perfekt für futuristische Filmmusik und 80er-Pop

Designt von dvCompTools und Steinberg

Neon Drifts ist über den Steinberg Online Shop zum Preis von 19,99 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

ww.steinberg.net/neon-drifts

www.youtube.com/VSTinstrumentplugins