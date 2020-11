Überall!

Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer – Hans-Martin Buff – Wochenrückblick #47

In dieser Episode sprechen wir mit Engineer und Produzent Hans-Martin Buff über sein Buch und dessen Thema “Überall – Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer”. Hans-Martin nimmt uns mit auf eine klangliche Reise durch den dreidimensionalen Raum und erklärt, warum Musik in 3D-Audio ihn so fasziniert, und er erläutert, welche Regeln und Möglichkeiten es bei der Klanggestaltung gibt und warum man dazu einen Kopfhörer braucht. Außerdem spricht er mit uns über die Praxis: Wie nehme ich Musik für 3D-Audio auf, welche Mikrofonierungen und Mikrofone gibt es, welche Tools brauche ich, und wie wird gemischt. Viel Spaß beim Hören!

Sh0wnotes:

