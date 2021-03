Podcast - Wochenrückblick #61

Musik mischen mit Referenztracks – Engineer & Producer Philipp Schwär (Fynn Kliemann, Kettcar)

In dieser Folge sprechen wir mit Engineer und Producer Philipp Schwär (Fynn Kliemann, Kettcar) über das Mischen von Musik mit Referenztracks, an denen man sich im Mixing-Prozess klanglich und auch produktionstechnisch orientiert. Philipp erklärt, mit welchen Tracks er arbeitet, worauf er bei der Auswahl achtet, wo er genau hinhört und wie er die Songs in seinen Workflow integriert. Wir reden außerdem darüber, wie man den Punkt findet, an dem man sich von allen Referenzen lösen sollte, um seinen eigenen künstlerischen Weg zu gehen. Viel Spaß beim Hören!

Musik mischen mit Referenztracks – Engineer & Producer Philipp Schwär

