Podcast - Wochenrückblick #79

Modernen Rock In-The-Box produzieren – Michael Seifert

In dieser Episode ist Producer und Engineer Michael Seifert zu Gast, der sich auf die Produktion von modernem Rock fokussiert hat. Michael produziert fast ausschließlich in seinem Homestudio am Rechner mit Software-Instrumenten und Amp-Simulationen. Der Musik-Enthusiast erklärt uns im Gespräch, wie sein Workflow innerhalb der Produktion aussieht und mit welchen Software-Instrumenten und Amp-Simulationen er arbeitet, um den richtigen Sound für seine Rock-Produktionen zu finden. Außerdem sprechen wir darüber, wie man trotz der Produktion am Rechner mit Plug-ins die gewisse Menschlichkeit in die Tracks bekommt, und diskutieren über die Klangqualität sowie die Pros und Contras im Vergleich zu einer Studioproduktion! Viel Spaß beim Hören!

