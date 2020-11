Ohne Grenzen!

Mixing & Recording per Live-Stream – Daniel Seidl – Wochenrückblick #46

In dieser Episode sprechen wir mit Daniel Seidl, Betreiber des Street of Rock Studio in Kirchham, über aktuelle Streaming-Lösungen, die das Aufnehmen und Mischen von Musik per Internet-Verbindung ermöglichen und erleichtern. Daniel arbeitet schon seit einiger Zeit mit Streaming-Tools, die er nutzt, um Bands aus der ganzen Welt zu mischen und zu mastern sowie die Musiker bei der Aufnahme zu unterstützen. Im Gespräch gibt uns Daniel eine Übersicht, welche Technik es dazu gerade auf dem Markt gibt, er erklärt die Vor- und Nachteile seiner Arbeitsweise und spricht mit uns über seinen Workflow und sein Setup. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes:

Street of Rock Studio – Producing, Recording, Mixing und Mastering – https://www.soundandrecording.de/tonstudio-guide/street-of-rock-studio-producing-recording-mixing-und-mastering/

Gemeinsam online Musik produzieren – Wochenrückblick #18