#108

Mikrofonmesswerte im Recording effektiv nutzen

In dieser Episode ist der langjährige Leiter der Entwicklung des Mikrofonherstellers Schoeps, Jörg Wuttke, zu Gast auf dem Studiosofa. Der Ingenieur arbeitete von 1970 an bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2007 beim Karlsruher Unternehmen, wo er unteranderem für die Entwicklung der Mikrofonreihe “Colette” mitverantwortlich war. Damit ist er eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet der Mikrofontechnik. Er erklärt uns verständlich, was Mikrofonmesswerte in der Theorie bedeuten, wie man sie liest und versteht, und wie man sie Effektiv für den Gebrauch im Aufnahmeprozess einsetzen kann, um seine Aufnahmen zu optimieren. Viel Spaß beim Hören!

Die Themen:

➡️ (00:11:32) – Warum sind Messwerte wichtig?

➡️ (00:28:08) – Frequenzgang

➡️ (00:47:38) – Richtcharakteristik

➡️ (00:57:57) – Dynamik

➡️ (01:09:13) – Phantomspeisung

➡️ (01:13:26) – Impedanz

(01:26:14) – Thema GEMA

‍ (01:35:38) – Workflow der Woche – Hardware-Rückansicht

️ (01:38:00) – Offline Modus – Schlafoptimierung – Attack On Titan

⚙️ (01:42:40) – Gear Corner – Crystalline – Summit und Peak Update 2.0 – PREQ2

Shownotes:

➡️ Jörg Wuttke: https://www.ingwu.de

➡️ Schoeps: https://schoeps.de/impressum.html

