Mikrofonierung bei Live-Bandrecordings im Studio – Moses Schneider – Wochenrückblick #42

Im Workshop geht Moses tief auf die Mikrofonierung der Drums und der Vocals bei Live-Recordings ein, erklärt, wie man die Aufnahme aus akustischen und elektronischen Instrumenten kombiniert, und zeigt, wie diese Elemente sich im Mix platzieren lassen!

Das lernst du im Workshop von Moses Schneider:

Mikrofonierung für Live-Recordings im Studio

Aufnahme von akustischen und elektronischen Instrumenten in einer Live-Recording-Session

Akustische und elektronische Instrumente im Mix platzieren und verteilen

Produktion eines Electronica-Duos

Arbeiten ohne C lick-Track und MIDI

Moses Schneider – Live-Bandrecording im Studio – Produktion des Electronica-Duos Ätna

Samstag, 31.10. 2020

13:00 bis 15 : 00 Uhr

Master Class Room / Gustav Mahler Raum 1

