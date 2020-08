Headroom, Heardroom, Headroom

Mastering mit analoger 120-Volt-Technik – Florian Schober – Wochenrückblick #35

Florian Schober ist Studio-Betreiber der Toneblasphemy in Viersen. Der Mixing- und Mastering-Engineer kombiniert in seinem Studio schon seit längerem Analog und Digital. Vor kurzem hat er allerdings den Schritt gewagt und ein Rack einheitlich mit analoger Hardware von SPL ausgestattet, die mit der 120-Volt-Technik arbeitet. In dieser Episode erklärt uns Florian, was die 120-Volt-Technik ist, wie sie funktioniert, wo für ihn die Vor- und Nachteile gegenüber anderen Geräten liegen, und wo die Hardware vielleicht doch der Software unterlegen ist. Außerdem dokumentiert Florian seine Herangehensweise an ein Master mit analoger Technik und verrät uns seine Tips und Tricks. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes:

Analog & Digital mischen mit Dante – Studiobericht Toneblasphemy

https://www.soundandrecording.de/equipment/analog-digital-mischen-mit-dante/

Sound Performance Lab: Bei SPL zu Besuch

https://www.soundandrecording.de/stories/sound-performance-lab-bei-spl-zu-besuch/

