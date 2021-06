Podcast - Wochenrückblick #70

Mastering: Limiter einstellen – Björn Schlüter – Storia Mastering

In dieser Episode ist Mastering Engineer Björn Schlüter von Storia Mastering zu Gast. Mit ihm sprechen wir über seinen Workflow im Mastering, seine hybride Mastering-Kette und das Tool, was er als erstes aktiviert: den Limiter! Wir erklären, was ein Limiter überhaupt macht, warum man ihn braucht und was die einzelnen Parameter bedeuten. Dabei dokumentiert Björn unter anderem, wie er beim Limiting vorgeht, woran er sich technisch und musikalisch orientiert und warum er digitale Limiter einsetzt, bevor er in seine analoge Kette geht. Viel Spaß beim Hören!

