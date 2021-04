3D-Tool

Logic Binaural Panner – Stock-Tool für 3D-Audio

Wer in Logic Pro X unterwegs ist, kann den internen Binaural Pan verwenden, um seine Klangobjekte durch den dreidimensionalen Raum zu bewegen.

Ziemlich versteckt befindet sich die Funktion im Channelstrip des Stereo- oder auch Mono-Signals im Bereich »Ausgang«, wo normalerweise »Stereo« angegeben ist, oder man erreicht sie per Rechtsklick auf den Pan-Poti. Beim Klick öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem man den Binaural Pan auswählen kann. Danach wird der Pan-Poti zu einem kreisförmigen 3D-Panner. Hier hat man im Channelstrip direkten Zugriff auf die Position des Signals auf der X- und Y-Achse, ausgehend aus der Sicht des Hörers im Zentrum des Kreises.

Mit einem Doppelklick auf den 3D-Panner im Channelstrip öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem man Parameter wie Size bzw. Raumgröße ändern kann, um damit auch die maximale Entfernung des Signals zum Hörer festzulegen, die sich natürlich stark auf die Lautstärke auswirkt. Hier kann auch der Doppler-Effekt aktiviert oder deaktiviert werden, außerdem mit den beiden Modi Planar und Spherical zwei unterschiedliche grafische Darstellungen, mit denen sich das Signal im Raum per Maus bewegen und positionieren lässt. In der Praxis ist es im ersten Moment etwas ungewohnt, sich mit den beiden Darstellungen zu orientieren. Hat man aber den Kniff raus, macht es Spaß, die Klangobjekte im Raum zu verteilen und zu bewegen. Die Lokalisationsschärfe würde ich, nachdem ich bereits mehrere Binauralisierer testen konnte, als gut und absolut ausreichend beschreiben. Für die ersten Gehversuche im Bereich immersive Audio ist das Tool perfekt!

