Volle Kraft voraus

Live-Streaming Konzerte mit den Söhnen Mannheims

Das Thema Streaming-Konzerte wird sicher noch länger eine Rolle spielen. Die Söhne Mannheims haben nach dem Streaming-Konzert und Album »Live@Alte Zigarrenfabrik« jetzt zum zweiten Mal die Chance genutzt und veröffentlichen am 17. Dezember eine EP – diesmal mit Piano-Versionen ihrer Songs. Aufgezeichnet wurde das Konzert bei einem Live-Streaming im Mannheimer Capitol.

Seit geraumer Zeit haben Interviews und Konzerte die merkwürdige Gemeinsamkeit, dass man für beides nicht mehr das Haus verlassen muss. Ist irgendwie auch bequemer als sich mit Bus, Bahn oder Ähnlichem durch die Stadt zu quälen. Und auch das heimische Sofa ist viel bequemer als sich neben fremden Menschen dicht an dicht gedrängt in einer riesigen Halle die Beine in den Bauch zu stehen. Und trotzdem haben Live-Events etwas einzigartig Faszinierendes, das sich nicht ins eigene Wohnzimmer transferieren lässt – man denke nur an die Lautstärke und das euphorische Publikum.

Florian Sitzmann ist Pianist bei den Söhnen Mannheims und hat mit vier Bandkollegen am 28.02.21 im Mannheimer Capitol ein Livekonzert gespielt – mit dem Projekt »Söhne Mannheims Piano«. Die Zuschauer konnten die Show nur am heimischen Bildschirm verfolgen – eben Corona-Konform. Nun erscheint die Aufzeichnung des Konzerts am 17. Dezember als EP auf allen Digital-Plattformen.

Florian, erste Frage vorweg: War das Konzert wirklich live, oder hattet ihr das aufgenommen und dann nur gestreamt?

Nein, das war komplett live. Man kann es auf dem Söhne Mannheims-YouTube-Kanal und ab dem 17. Dezember bei Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal oder Amazon Music finden; aber die Erstausstrahlung war komplett live – on air.

