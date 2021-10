Podcast - Episode #85

Lernen abzuschalten – Den Kopf frei machen von der Arbeit

Viele von euch kennen vielleicht diese intrinsische Motivation, diese Sucht und das Verlangen danach, Musik zu machen, an einer Idee oder einem Track weiterzuarbeiten und die Idee, die einem gerade in den Kopf kommt, sofort umzusetzen. Dieser Antrieb durch etwas so positives wie Leidenschaft, kann allerdings dazu führen, dass man ständig mit dem Kopf bei der Arbeit ist und es verpasst, im Hier und Jetzt zu leben und den Moment zu genießen. Außerdem führt das natürlich dazu, dass Zeit für einen selbst, in der man einfach mal abschaltet, den Akku wieder auflädt und den Tank füllt, viel zu kurz kommt. In dieser Episode zeigen wir ein paar Methoden auf, die dabei helfen können, den Kopf frei zu bekommen und den erforderlichen Abstand von der Arbeit zu bekommen, der eben wichtig ist, um auch konstant kreativ und produktiv zu bleiben. Viel Spaß beim Hören!

Die Themen:

️ Thema: Lernen abzuschalten – Den Kopf frei machen von der Arbeit

➡️ (00:05:19) – Userfragen

➡️ (00:11:30) – Rituale zum Abschalten

➡️ (00:17:45) – “Stopp” sagen

➡️ (00:21:00) – Gedanken aufschreiben

➡️ (00:27:50) – Smartphone-Zeit

➡️ (00:36:00) – Meditation

➡️ (00:40:30) – Termine mit sich selbst

➡️ (00:45:30) – Austausch mit anderen

➡️ (00:51:00) – Hobby pflegen

➡️ (01:02:00) – Private Ziele

➡️ (01:09:00) – Microabenteuer

➡️ (01:09:00) – Aus- & Aussenwirkung

‍ (01:32:00) – Workflow der Woche – Lewitt LCT 140 Air – OneDrive

️ (01:38:00) – Offline Modus – Meditation für jeden Tag

Shownotes: