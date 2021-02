Der Sound von Al Schmitt als Plug-in

Leapwing bring Plug-in in Kooperation mit Al Schmitt raus

Leapwing gibt sein erstes Plug-in bekannt, das von keinem geringeren als dem legendären Produzenten-Ingenieur Al Schmitt entwickelt wurde.

Anzeige

Das Al Schmitt Signature Plug-in hat 6 verschiedene Profile: Gesang, Klavier, Bass, Blechbläser, Streicher und Mix (Bus). Jedes hat unterschiedliche Klangeigenschaften und -parameter, die auf dem Workflow und der Wahrnehmung jedes Instruments durch Al basieren. Destilliert auf minimale Steuerelemente und so konzipiert, dass Sie Ihren Sound sofort erhalten.

Al ist ein Branchenveteran, der seit über 7 Jahrzehnten Künstler aufnimmt, von Frank Sinatra, Ray Charles, Miles Davis, Johnny Cash, Steely Dan, Barbra Streisand, Natalie Cole, Diana Krall, Celine Dion, Paul McCartney … es gibt nicht viele in der Musikindustrie, die Credits wie Al vorweisen können. Er ist außerdem Gewinner von 20 Grammy Awards, 2 Latin Grammys und einem Trustees Grammy for Lifetime Achievement und Al hat erstaunliche 160 Gold- und Platin-Alben gesammelt. Schmitt wurde 2015 als einziger Audio-Engineer mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

“Nachdem ich mehrfach gebeten wurde, ein Signatur-Plug-in zu erstellen, hat es erst mit dem Leapwing-Team geklappt. Ich mag die Schritte, die sie unternommen haben, um alles, was ich tue, genau zu verstehen, was uns geholfen hat, daraus ein vielseitiges Plug-in zu machen, das die Art und Weise erfasst, wie ich Recordings mache! “ sagt Al Schmitt.

“Als Al sagte, er wolle mit uns ein Plug-in erstellen, hätten wir nicht aufgeregter sein können!”, Sagt Emiliano Caballero, Mitbegründer von Leapwing. “Wir haben uns vorgenommen, alle Feinheiten zu bewerten und zu verstehen, die Al und seinen Sound so einzigartig machen. Unser Team analysierte Al’s Workflow, sein Gear und Prozesse der letzten Jahrzehnte, von subtilen harmonischen Eigenschaften bis hin zu Echos, Komprimierung und EQ. Dies führte uns dann zu schaffen unverwechselbare Merkmale, die seinen Sound definieren. “

Hauptmerkmale

6 einzigartige Profile zur Verarbeitung von Gesang, Klavier, Bass, Blechbläsern, Streichern und Mix-Bus. Von Al im Laufe der Jahre geschliffen, repräsentieren sie, wie er sich der Musik nähert.

Jedes Profil verfügt über eine Reihe von Parametern, die Harmonische, EQs, Komprimierung und Echos

Instrumentenprofile weisen eine geringe Latenz auf und eignen sich daher perfekt für die Aufnahme

Alle Algorithmen werden sorgfältig mit der höchstmöglichen Qualität und einem makellosen Klang abgestimmt

Einfaches und dennoch schönes Design: Moderne, anpassbare Retina-Oberfläche mit einzigartigem Design für einen optimalen Workflow

Mehrfache DAW- und Betriebssystemkompatibilität: Verfügbar unter Mac OSX (10.10+), Windows 8, 10 (nur 64-Bit) in AAX-Native, VST, VST3 und AU

Leapwing Audio Al Schmitt ist ab sofort für EUR 149 erhältlich. Es gibt außerdem eine kostenlose 30-Tage-Testversion:

https://www.leapwingaudio.com/alschmitt