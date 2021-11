Podcast - Episode #87

Kundenstamm erweitern & pflegen

In dieser Episode sind die Producer Pietro Damiani & Dustin Scheid zu Gast. Die beiden haben sich mit ihren Carbonara Studios auf das Produzieren von HipHop, Rap und Beats fokussiert und sich mit Produktionen für DCVDNS, Vega und genetikk dort auch bereits etabliert. Die beiden fahren ein interessantes Konzept, indem sie regelmäßige Songwriting-Camps mit unterschiedlichen Künstlern, Producern und auch anderen Tonstudios veranstalten, um damit ihr gesamtes Netzwerk zu erweitern und zu pflegen. Im Gespräch dokumentieren Pietro & Dustin das Konzept und die Idee hinter diesen für alle Teilnehmer kostenlosen Songwriting-Camps, warum sich der Aufwand dennoch am Ende für sie lohnt und wie sie es schaffen, namhafte Künstler aus Berlin für eine Studioproduktion ins Saarland zu ziehen! Viel Spaß beim Hören!

Kundenstamm erweitern & pflegen – Dustin Scheid & Pietro Damiani

Der Audio-Podcast:

️ Thema: Kundenstamm erweitern & pflegen

➡️ (00:00:00) – Carbonara Studios

➡️ (00:18:30) – Kundenstamm erweitern & pflegen – Songwriting-Camp

➡️ (00:36:30) – Künstler aus Berlin ins Saarland ziehen

➡️ (00:44:00) – Kontakte & Kundenstamm pflegen

➡️ (00:52:00) – Entwicklung klassischer Tonstudios

➡️ (00:52:00) – Empfehlungen & Ratschläge

➡️ (01:02:30) – Typfragen

➡️ (01:04:25) – Das Geständnis

➡️ (01:05:40) – Referenztrack-Empfehlungen

➡️ (01:21:40) – Leserbrief – Tapetenwechsel

‍ (01:21:10) – Workflow der Woche – Yum Audio Flux Light

️ (01:24:30) – Offline Modus – Last One Laughing – Nobody sleeps in the woods tonight

⚙️ (01:30:00) – Gear Corner – Arturia Microfreak 4.0 – Metric Halo mkIV-Reihe – Materials Metal & Ice

Shownotes: