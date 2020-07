Künstliche Intelligenz – Wo wird der Produzent vermisst? – Florian Sitzmann – Wochenrückblick #33

Mehr Mensch...

Wir sind erholt zurück aus der Sommerpause! Und unser Gast in dieser Woche ist Produzent, Sessionmusiker, Songwriter und Arrangeur Florian Sitzmann. Der studierte Pianist ist seit 25 Jahren in der Branche tätig und hat bereits mit Künstlern wie Nena, Joris und Sarah Brightman gearbeitet. In seinem Projektstudio – Sherwood Forest Recorders – bietet er an, Tracks und Alben für verschiedenartige Künstler oder Projekte zu produzieren, Produktionen zu beraten, Pianos einzuspielen, Tracks und Alben zu mischen, Orchester-Arrangements zu machen und deren Aufnahmen zu begleiten. Mit ihm sprechen wir über den Wandeln der Rolle des Produzenten durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion. Viel Spaß beim Hören!

