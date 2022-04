Visions of Sound PRO startet

Kostenfreie Kompaktworkshops rund um das Thema immersives Audio

Addvalue CONSULTING bietet im Rahmen der „Visions of sound“ Reihe mehrere Workshops in seinen Partnerstudios an. Künstler, Produzenten und deren Managements, sowie Label und Verlage sind eingeladen sich rund um das Thema Dolby Atmos zu informieren.

Anzeige

In den 60minütigen Vorführungen werden verschiedene Möglichkeiten der immersiven Tonmischung vorgeführt und technische Aspekt von der Anlieferung bei den DSPs bis hin zur Vermarktung dargelegt. Zudem werden aktuelle Marktzahlen der digitalen und physischen Auswertung aufgezeigt. Finanzierungsmöglichkeiten für Mischungen runden diese Informationsveranstaltung ab.

Corona konform und auch aus Platzgründen wird gebeten euch über das Terminbuchungsportal anzumelden.

Termin, Studio und Uhrzeit auswählen und schon seit ihr mittendrin statt nur davor. Taucht ein in die neuen immersiven Klangdimensionen. Hier geht´s zum Terminbuchungsportal:

https://professional.visions-of-sound.live/

Terminübersicht:

27.04.22 Tonlabor, Hamburg

03.05.22 Riverside Studio, Köln

09.05.22 platin media productions, Hannover-Sarstedt

16.05.22 Viktoria Studios, Berlin

Weitere folgen.