Eure Chance auf 3000 bzw. 1000 Euro

JBL: Back-to-Stage-Contest

JBL unterstützt Künstler mit Gage, Equipment und Reichweite

Anzeige

Immer noch ist es schwierig, ohne Live‐Konzerte ein Publikum zu erreichen. Mit dem JBL Back to Stage Contest können jetzt Bands und MusikerInnen aus Deutschland bis Mitte Mai jede Woche 3.000 Euro in bar und Equipment im Wert von über 1.000 Euro gewinnen. Die wöchentlichen Gewinner erhalten außerdem die Möglichkeit, in Online‐ und sozialen Medien, ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen.

Um an der Aktion „Back to Stage“ teilzunehmen, reicht es, sich über die Webseite jbl‐back‐to‐stage.de anzumelden und einen Song hochzuladen. Eine Fachjury wählt unter allen Teilnehmern die wöchentlichen Gewinner aus. Der beste Act bekommt zusätzlich einen exklusiven Recording‐Workshop der Metropolis Studios in London geschenkt.

Die bekannte Lautsprecher‐Marke JBL möchte mit dem Contest junge Künstler unterstützen. Ganz praktisch bekommen die Gewinner direkt finanzielle Unterstützung und erstklassiges Equipment fürs Proben und zukünftige Auftritte.

Alle weiteren Informationen stehen auf der Aktionsseite unter www.jbl‐back‐to‐stage.de