»Der niedrige Preis ist mein Kopierschutz«

Interview mit Klanghelm-Plug-in-Entwickler Tony Frenzel

Tony Frenzel entwickelt seit 2011 kommerziell Plug-ins. Mit dem MJUC – einem vielseitigen Vari-Mu-Kompressor – gelang ihm 2015 ein nachhaltiger Erfolg. Im Interview erzählt er am Beispiel des Kompressors, wie er ein hochwertiges Plug-in entwickelt – und warum er sich für ein Preismodell entschieden hat, zu dem sich praktisch jeder seine Plug-ins leisten kann.

Besonders günstige oder gar Freeware-Audio-Plug-ins existieren seit der Verbreitung der VST-Schnittstelle unzählige. Wirklich etabliert haben sich vor allem größere Hersteller wie Waves, Universal Audio oder Sonnox. Eine populäre Ausnahme: Die äußerst erschwinglichen Plug-ins der Ein-Mann-Firma Klanghelm aus Berlin von Entwickler Tony Frenzel erfreuen sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit. Vor allem der vielseitige Kompressor MJUC im Stil von Vari-Mu-Schaltungen überzeugt durch gelungene Klangqualität, bei einem Preis von gerade mal 24 Euro. Wie schafft es Frenzel, ein Plug-in zu liefern, dass sich qualitativ von vielen der großen Anbieter positiv abhebt?

»Basteln« an Schaltungen habe ihn immer gereizt, Löten sei allerdings nie wirklich »sein Ding« gewesen, so Frenzel im Gespräch. Da kamen ihm Software und DSPs gelegen. »Wirklich los ging es, als Steinberg das erste VST-SDK [Software Development Kit; Anm.d.Aut.] auf den Markt brachte. Ich hatte einen Programmierhintergrund und spielte damit herum. So ging das viele Jahre – ich bastelte kleine Utility-Plug-ins, die ich selbst brauchte«, erinnert er sich. »Richtig los ging es 2011, als ich das VUMT-Plug-in programmiert hatte [ein virtueller VU-Meter mit Messfunktionen; Anm.d.Aut.]. Entsprechendes fand ich nicht am Markt – mir gefiel das Ergebnis so gut, dass ich es als Testballon veröffentlichte. Danach ging es weiter.«

