Podcast - #171

In Dolby Atmos denken und produzieren

In dieser Ausgabe sind die beiden 3D-Audio-Spezialisten Lennart Damann und Benedikt Ernst aus dem High Tide Studio zu Gast. Sie erklären uns, wie sie schon beim Songwriting und Arrangement an einen späteren Dolby-Atmos-Mix denken, wie sie ihren Recording-Workflow darauf ausgelegt haben und mit welchen Tricks und Tools sie im Mixing arbeiten, um am Ende dem Hörer ein 3D-Klangerlebnis zu liefern. Viel Spaß beim Hören!

