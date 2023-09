Podcast – #173

Im Slalom zum erfolgreichen Producer und Songwriter

In dieser Episode begrüßen wir den Produzenten Wanja Bierbaum auf unserem virtuellen Studiosofa. Wanja hat bereits mit vielen bekannten Künstlern wie Casper und Lea gearbeitet, und war auch am Nummer-1-Hit Wildberry Lillet von Nina Chuba beteiligt. Wanja dokumentiert uns den Weg seiner Karriere und erzählt, wie er mit der Musikproduktion begonnen hat, wie sich die Kontakte zu den Künstlern ergeben haben und gibt uns Einblick in seine Arbeit als Songwriter und Produzent. Viel Spaß beim Hören!

