Hybrides Mixing – Analoge Signale digital gesteuert – Stephan Zeh – Wochenrückblick #45

In dieser Episode sprechen wir mit Engineer Stephan Zeh, Betreiber des Tonstudios die:mischbatterie, über das hybride Mixing von analogen Signalen durch eine digitale Steuerung. Stephan arbeitet im Studio an einer Euphonix-CS2000-Konsole, die Anfang der 90er gebaut wurde, und über eine digitale Steuerung verfügt, mit der bereits damals schon am Pult Total Recalls einer Session und u.a. das Abspeichern von Snapshots möglich waren. Zusätzliches analoges Outboard bindet er gerne über Send & Return ein und arbeitet häufig in einer Gruppen-Send-Return-Struktur. Stephan erklärt uns im Gespräch, wie sein Signalfluss beim Mischen aussieht, erläutert uns seine Gruppen-Send-Return-Struktur und spricht über die Vor- und Nachteile seiner Arbeitsweise. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes

Web: www.diemischbatterie.de

Der Aufbau des Sessiondesk Home Big

